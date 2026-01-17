Anuncian inversiones por $5 billones para garantizar la sostenibilidad eléctrica en la Costa Caribe

El Ministerio de Minas y Energía anunció que habrá una inversión de $5 billones en la Costa Caribe en donde se instalarán 24 obras en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y La Guajira.

“Es un instrumento excepcional que permite identificar, priorizar y adjudicar, de manera ágil, aquellas obras eléctricas que hoy son indispensables para garantizar la continuidad, la calidad y la confiabilidad del servicio en la región Caribe”, manifestó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El alto funcionario socializó el contenido la Resolución 40004 del 7 de enero en donde se convoca a discutir la propuesta de obra urgentes contempladas en un proyecto que permita la recuperación del sistema de Transmisión Nacional (STN) y el Sistema de Trasmisión Regional (SRT ) para aprovechar el potencial del Caribe en materia de generación.

El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que “las inversiones hacen parte de una hoja de ruta progresiva y según el ministro vendrán nuevas fases, nuevos proyectos, nuevas expansiones, que seguirán fortaleciendo la red, reduciendo vulnerabilidades y preparando al Caribe para la transición energética y para el crecimiento que viene”.

Gobernador Verano de acuerdo con las obras anunciadas

El Gobernador Eduardo Verano destacó que las obras urgentes presentadas por el Gobierno Nacional “no son simples proyectos de transmisión eléctrica, son, en realidad, la columna vertebral del desarrollo económico, industrial y social del Caribe colombiano”.

“Durante años hemos insistido en que la competitividad regional no depende solo de talento humano o de voluntad institucional, sino de infraestructura estratégica que garantice confiabilidad energética, estabilidad del sistema y capacidad de crecimiento”, dijo Verano.