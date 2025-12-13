DIAN incauta en Medellín mercancía de contrabando avaluada en más de $440 millones

Medellín, Antioquia

Los operativos se concentraron en cuatro puntos de control, incluyendo dos transportadoras, un local comercial y un puesto de carretera ubicado en el municipio de Caldas, al sur de Antioquia.

El primer balance reportó la aprehensión de 1.948 pares de calzado y 5.242 unidades de confecciones por parte de la Polfa y la División de Fiscalización Aduanera. Esta mercancía fue avaluada en aproximadamente $300 millones de pesos.

Las incautaciones textiles y de calzado buscan mitigar la entrada ilegal de productos que afectan la economía formal del país, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando aumenta la demanda comercial.

Inmovilización de artículos tecnológicos en transportadora

Un segundo punto de control se enfocó en una transportadora ubicada en el sector tecnológico de Medellín, donde se inmovilizaron varios lotes de dispositivos y accesorios de origen ilegal.

Entre el material aprehendido se encuentran 1.100 unidades de cargadores ($53 millones), 3.000 unidades de audífonos ($30 millones) y 1.300 accesorios tecnológicos ($18 millones). El avalúo total de estos elementos inmovilizados en la transportadora supera los $101 millones de pesos.

Incautan juguetes y belleza en el centro de Medellín

El operativo anticontrabando se extendió a un establecimiento comercial en el centro de la ciudad, donde se aprehendieron elementos variados que no cumplían con los requisitos aduaneros.

La mercancía incluía 435 unidades de juguetes bélicos valorados en $16 millones y 1.800 forros para celular avaluados en $15 millones. Además, fueron incautadas 70 planchas para cabello ($4 millones) y más de 900 unidades de accesorios como soportes vehiculares y diademas para audífonos.

La DIAN indicó que continuará ejecutando controles y puestos de inspección en las principales vías y centros de distribución de la ciudad, con el fin de contrarrestar el flujo de mercancía de contrabando durante la temporada decembrina.