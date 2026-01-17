Condenan a cabecilla del Clan del Golfo por ordenar 30 asesinatos en la costa Caribe
La justicia cerró uno de los capítulos más violentos tras la extradición de alias Otoniel con la condena de un mando regional del Clan del Golfo responsable de decenas de homicidios.
Un juez penal de Santa Marta impuso una condena de 24 años de prisión a Édgar Ariel Córdoba Trujillo, conocido como ‘5-7′ o ‘Samuel’, por su rol como cabecilla de una estructura armada del Clan del Golfo que operó en Magdalena, Cesar y La Guajira.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación establecieron que Córdoba Trujillo ordenó, a través de la cadena de mando, 30 homicidios cometidos entre febrero y junio de 2022, durante una ofensiva criminal que afectó a varios municipios del norte del país. Según las autoridades, estas acciones buscaban reforzar el control territorial del grupo armado ilegal y responder de manera violenta a la extradición de su máximo jefe.
Dentro de los hechos documentados figura el asesinato de un conductor de tractomula el 6 de mayo de 2022 en la Ruta del Sol, a la altura de El Copey, Cesar, durante un ataque armado contra vehículos de carga. Ese mismo día, en Pivijay, Magdalena, dos comerciantes fueron asesinados tras mantener abierto su establecimiento pese a amenazas previas.
El proceso judicial evidenció que varias de las víctimas eran civiles que se negaron a cumplir órdenes del grupo, como cerrar negocios, pagar extorsiones o abandonar zonas estratégicas.
El condenado aceptó cargos mediante preacuerdo con la Fiscalía y fue hallado responsable de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, todos agravados, además de otros delitos relacionados con armas, uso ilegal de uniformes y comunicaciones.