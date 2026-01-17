Condenan a cabecilla del Clan del Golfo por ordenar 30 asesinatos en la costa Caribe

Un juez penal de Santa Marta impuso una condena de 24 años de prisión a Édgar Ariel Córdoba Trujillo, conocido como ‘5-7′ o ‘Samuel’, por su rol como cabecilla de una estructura armada del Clan del Golfo que operó en Magdalena, Cesar y La Guajira.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación establecieron que Córdoba Trujillo ordenó, a través de la cadena de mando, 30 homicidios cometidos entre febrero y junio de 2022, durante una ofensiva criminal que afectó a varios municipios del norte del país. Según las autoridades, estas acciones buscaban reforzar el control territorial del grupo armado ilegal y responder de manera violenta a la extradición de su máximo jefe.

Dentro de los hechos documentados figura el asesinato de un conductor de tractomula el 6 de mayo de 2022 en la Ruta del Sol, a la altura de El Copey, Cesar, durante un ataque armado contra vehículos de carga. Ese mismo día, en Pivijay, Magdalena, dos comerciantes fueron asesinados tras mantener abierto su establecimiento pese a amenazas previas.

El proceso judicial evidenció que varias de las víctimas eran civiles que se negaron a cumplir órdenes del grupo, como cerrar negocios, pagar extorsiones o abandonar zonas estratégicas.

El condenado aceptó cargos mediante preacuerdo con la Fiscalía y fue hallado responsable de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, todos agravados, además de otros delitos relacionados con armas, uso ilegal de uniformes y comunicaciones.