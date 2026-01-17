Colombia anuncia incentivo CINA 2026 y potencia su apuesta como destino de producción audiovisual

La Comisión Fílmica Colombia de Proimágenes Colombia anuncia el cupo del Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) para la vigencia 2026, que asciende a 350.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 90 millones), lo que representa un incremento del 49% frente al año anterior y la cifra más grande en la historia del incentivo. Este aumento reafirma la confianza del Gobierno Nacional en el crecimiento sostenido del sector audiovisual y en el impacto positivo de esta política pública en la atracción de inversión internacional.

Desde su creación, el incentivo CINA ha respaldado más de 165 proyectos audiovisuales internacionales, generando de más de 130.000 empleos directos, consolidando a Colombia como uno de los destinos más competitivos de la región para la producción audiovisual. El desempeño del incentivo durante 2025 confirmó la fortaleza del modelo colombiano donde 32 proyectos fueron aprobados, asignando la totalidad del cupo disponible a producciones de alto perfil en cine, series, realities, videojuegos, postproducción y animación. El portafolio incluye proyectos para plataformas globales (Netflix, Amazon, Disney+), así como producciones lideradas por grandes estudios internacionales como Sony Pictures y Paramount, y largometrajes internacionales y producciones independientes.

“El éxito del CINA en 2025 demuestra que Colombia cuenta con un sistema sólido, confiable y competitivo a nivel internacional. Con el cupo CINA 2026 estamos marcando un hito en nuestra estrategia para consolidar al país como un socio estratégico para proyectos audiovisuales de gran escala. Este aumento responde a la confianza de los productores internacionales, que han encontrado talento altamente calificado, historias potentes, diversidad de locaciones y un sistema de incentivos sólido y competitivo a nivel global”, afirmó Silvia Echeverri, directora de la Comisión Fílmica Colombia de Proimágenes Colombia.

Además del rodaje de producciones internacionales, el incentivo continúa fortaleciendo los eslabones estratégicos de la cadena de valor audiovisual. En los últimos años, Colombia se ha consolidado como un hub regional para la postproducción, la animación y los videojuegos, con un número creciente de proyectos internacionales que han elegido el país exclusivamente para estas etapas.

Con un marco normativo vigente hasta 2032, equipos técnicos altamente calificados, infraestructura en crecimiento y un sistema de incentivos probado, Colombia entra a 2026 con una propuesta robusta para seguir atrayendo inversión y nuevas oportunidades para su industria audiovisual.