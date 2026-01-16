“Colombia saldrá adelante con Paloma”: Uribe responde por supuesto apoyo a Abelardo de la Espriella

En un encuentro político en Zipaquirá, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a las versiones que apuntan a un eventual respaldo suyo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella en una posible segunda vuelta; y dejó claro que su apoyo está con la senadora y precandidata Paloma Valencia.

Durante su intervención, Uribe defendió el proyecto político del Centro Democrático y reiteró su respaldo a la senadora. “Colombia saldrá adelante con Paloma Valencia”, afirmó ante simpatizantes y dirigentes del partido que asistieron al evento.

#POLÍTICA - Expresidente Álvaro Uribe respondió a su posible respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta: “Colombia saldrá adelante con Paloma Valencia”, dijo. Vía: @malemcleod https://t.co/S3G1UNOLK3 pic.twitter.com/tiG0EVNzmU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 16, 2026

Caracol Radio habló con la precandidata presidencial, quien se mostró confiada frente al panorama electoral y aseguró que no le preocupa la posibilidad de que el expresidente termine apoyando a otro aspirante en una eventual segunda vuelta.

#RetoElecciones2026 | “Vamos a pasar a segunda vuelta y vamos a ganar, entonces a mí no me preocupa”, respondió la senadora y precandidata Paloma Valencia sobre la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe termine apoyando a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda… pic.twitter.com/nR8jbdoLon — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 16, 2026

Además del acto político, Caracol Radio conoció que en Cajicá se adelantó una reunión con empresarios para impulsar las candidaturas al Congreso del Centro Democrático por Cundinamarca. Al encuentro asistieron representantes de distintos sectores productivos del departamento.

Frente a este tema, la candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Nydia Corredor, explicó que durante la reunión los gremios expresaron sus preocupaciones frente a las decisiones del Gobierno Nacional. “La plata que requiere el país para funcionar no debe salir del bolsillo de los ciudadanos. Colombia es un país altamente productivo”, afirmó.

Según Corredor, al encuentro asistieron empresarios de los sectores lechero, minero, floricultor y agrícola, quienes “han manifestado que las decisiones del Gobierno Petro los están afectando de manera directa”, comentó.

En ese mismo escenario, el expresidente Uribe se refirió a la controversia entre el Gobierno Nacional y varios gobernadores por la aplicación de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro. Aseguró que los mandatarios departamentales pueden invocar la excepción de inconstitucionalidad para no aplicar los decretos expedidos por el Ejecutivo. “Están dejando sin rentas a los departamentos”, afirmó el exmandatario.

#POLITICA | Expresidente Álvaro Uribe aseguró que los gobernadores pueden invocar la “excepción de inconstitucionalidad” para no aplicar la emergencia económica del gobierno Petro: “Están dejando sin rentas a los departamentos”, dijo. Vía @laurad_duartehttps://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/P7JnuDCIBp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 16, 2026

Estas declaraciones se dan en medio de la tensión entre el Gobierno y al menos 17 gobernadores que han expresado su rechazo a la aplicación de los decretos, mientras la Corte Constitucional estudia las demandas presentadas frente a la declaratoria de emergencia.