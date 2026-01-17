En medio de actividades de patrullaje, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura en flagrancia de un hombre de 28 años por el delito de extorsión.

Los hechos se venían presentando en el barrio Brasilia, en la localidad de Bosa, donde los uniformados identificaron a una persona que merodeaba varios establecimientos comerciales, tomando fotografías y realizando llamadas amenazantes.

Se logró establecer que el hombre estaba enviando mensajes extorsivos en los que solicitaba la suma de 5 millones de pesos. Durante la verificación, se pudo constatar que el número desde el cual se realizaban las exigencias coincidía con el teléfono celular del presunto delincuente, motivo por el cual se hizo su captura.

Capturan a alias “El Flaco”, temido extorsionista del sur de Bogotá Ampliar

El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito que se le atribuye.