Atlético Nacional arranca la Liga 2026 ante Boyacá Chicó con bajas sensibles

Atlético Nacional inicia este martes su camino en la Liga Colombiana 2026 enfrentando a Boyacá Chicó, en un compromiso programado para las 6:20 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto verdolaga busca comenzar el semestre con una victoria ante su gente, aunque lo hará con ausencias importantes en su nómina.

Le puede interesar: Atlético Nacional: prográmese acá con su calendario para la Liga Colombiana-I 2026

Con el arranque del campeonato, Nacional ya hizo oficial su primera convocatoria de la temporada 2026, una lista marcada por decisiones obligadas para el cuerpo técnico, que deberá ajustar su once inicial debido a dos bajas confirmadas por lesión.

Lea también: Atlético Nacional sufriría una baja sensible para la Liga 2026-I

Una de las ausencias más notorias es la de Jorman Campuzano, quien continúa en proceso de recuperación tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El volante dará inicio a su fase de adaptación en campo desde el 20 de enero, por lo que no fue tenido en cuenta para este primer partido del campeonato.

A esta baja se suma la de Juan Arias, el zaguero central presenta una osteopatía dinámica del pubis. Su regreso a las canchas dependerá de la evolución médica, por lo que el cuerpo técnico no pudo tenerlo en cuenta en el arranque de la Liga.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Boyacá Chicó 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/cfYlzVFE9d — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 17, 2026

En cuanto a la convocatoria, Atlético Nacional sí contará con varios de sus refuerzos para este debut, entre ellos el arquero Kevin Cataño, el lateral izquierdo Milton Casco y el juvenil Nicolás Rodríguez, quienes quedaron habilitados y podrían sumar minutos ante Boyacá Chicó. En contraste, el extremo Eduard Bello será la única incorporación que no estará disponible para este compromiso. El venezolano fue anunciado este viernes en horas de la noche.

Lea también acá: Atlético Nacional anunció su cuarto refuerzo para la Liga y la Copa Sudamericana

¿Dónde seguir el partido?

No olvide que las emociones de este partido podrá seguirlas EN VIVO por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en el minuto a minuto de Caracol Deportes.