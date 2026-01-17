Arturo Reyes, contundente contra el arbitraje en Pereira: “No sé qué estaban viendo en el VAR”

El estreno del Deportivo Pereira, ante Llaneros, no fue el esperado para los aficionados. Más allá de los problemas económicos por los que atraviesa la institución, hubo polémicas arbitrales que impactaron directamente en el juego, según dejaron ver su inconformidad los propios futbolistas del equipo Matecaña.

Dos de las acciones que fueron en contra del equipo risaraldense fueron la expulsión de Gustavo Torres y el penal cambiado por gol de Jhon Vásquez al minuto 67. Este último por una mano dentro del área de Santiago Aguilar que los expertos tomaron como una posición natural, pero no pensaron lo mismo desde el VAR y el juez central, Ricardo Pabón.

En diálogo con El VBar Caracol, el técnico del Pereira, Arturo Reyes, volvió a mostrar su inconformismo por las decisiones arbitrales. “No fue una buena noche para el Pereira, tenemos que mejorar muchísimo. Pero bueno, las personas que se encargan del juzgamiento no fueron afortunados“, comenzó diciendo.

Por su parte, agregó: “Yo estuve muy tranquilo durante el juego, uno confía en el buen juzgamiento y desde tan lejos las cosas no se ven tan claras. Pero una vez terminó el juego, nos dimos cuenta de que se habían equivocado, se equivocaron y yo creo que todo el mundo lo ha visto de esa forma”.

Al ser preguntado sobre si tenía alguna experiencia previa con los árbitros, manifestó: “Al central no lo conocía. Me dijeron que tenía algún tiempo pitando en la B, era su primera experiencia. Yo creo que él hizo un buen trabajo, pero me parece que desde arriba las cosas no funcionaron como debieron ser. No sé qué estaban viendo en el VAR”.

Finalmente, aseguró que vio pequeños destellos del fútbol que quiere que sus dirigidos practiquen, así como espera que se solucionen los inconvenientes para inscribir refuerzos.

“Yo siento que el equipo en el primer tiempo mostró algunas cosas que hemos podido entrenar, pero esos comportamientos, esos patrones necesitan entrenamiento. Pero me parece que en esta semana la dirigencia está haciendo esfuerzos por poder hacer todos los trámites que se necesitan para poder inscribir a los jugadores que se están entrenando. Tenemos 10-11 jugadores de los que jugaron ayer que podríamos llamar profesionales, pero el equipo necesita fondo y lo estamos buscando con los jugadores que no pudieron actuar ayer y con otros que estamos esperando lleguen a la ciudad”.