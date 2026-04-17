Fernando Rodríguez sobre su tío, Miguel Rodríguez Orejuela: “Tiene derecho a morir dignamente”

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En diálogo con Vanessa de la Torre para Dos Puntos de Caracol Radio, Fernando Rodríguez Mondragón, sobrino de Miguel Rodríguez Orejuela, habló sobre la grave situación de salud que enfrenta su familiar, quien padece demencia y está pidiendo una liberación humanitaria anticipada.

Cabe recordar que Miguel Rodríguez Orejuela, de 82 años y actualmente el único capo vivo del Cartel de Cali, fue extraditado a Estados Unidos junto con su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela y condenado a 30 años de prisión después de declararse culpable. Actualmente está recluido en la cárcel federal de Big Spring, en Texas.

Para Rodríguez Mondragón, la diferencia entre el panorama actual de la lucha contra el narcotráfico frente la guerra contra las drogas de las décadas de los 70 y 80 es que “ahora las grandes organizaciones criminales están mandando en este país”.

“Desgraciadamente, tenemos más de 200 municipios tomados por estas bandas criminales en su totalidad y vemos que en casi todas las ciudades manda uno u otro cartel o banda criminal”, advirtió.

Además, advirtió que “la polarización, la delincuencia y, sobre todo, la impunidad en los desfalcos en el Gobierno, están realmente minando la capacidad de Colombia”, pues “la corrupción y las bandas criminales nos tienen un poco arrodillados”.

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