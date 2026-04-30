La lucha de Vanessa Herazo contra cáncer agresivo: busca financiamiento para tratamiento en España
La joven colombiana necesita 500.000 euros para tratamiento innovador de cáncer en España. Esta es su historia:
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...