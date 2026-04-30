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01 may 2026 Actualizado 00:00

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La lucha de Vanessa Herazo contra cáncer agresivo: busca financiamiento para tratamiento en España

La joven colombiana necesita 500.000 euros para tratamiento innovador de cáncer en España. Esta es su historia:

Vanessa Eraso, una joven colombiana de 29 años diagnosticada con un linfoma primario mediastinal.

Vanessa Eraso, una joven colombiana de 29 años diagnosticada con un linfoma primario mediastinal.

Vanessa Eraso, una joven colombiana de 29 años diagnosticada con un linfoma primario mediastinal.

Maria José Castro

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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