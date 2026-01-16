Viernes 16 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Canela fue clave para que la policía Quindío, incautara gran cantidad de pólvora en Armenia. Foto: Cortesía Policía, Quindío

Armenia

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis se sumó a los mandatarios que a nivel nacional se rebelaron contra los decretos de emergencia económica

En desarrollo de la reunión extraordinaria convocada con los gobernadores del país por la Federación Nacional de Departamentos - FND, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, manifestó su posición frente a importantes temas que impactan a todas las regiones colombianas.

En desarrollo de la jornada llevada a cabo en la Capital de la República, los mandatarios departamentales abordaron asuntos de especial relevancia como: los impuestos y los aumentos tributarios contemplados en el Decreto 1474 de 2025, mediante el cual se incrementa el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado.

De igual manera, se analizó el impacto en los peajes y las concesiones viales, así como la situación del sistema de salud, entre otros temas prioritarios para los territorios.

En este escenario, el gobernador del Quindío expresó su rechazo a la implementación del Decreto en mención, expedido en el marco de la Emergencia Económica, al considerar que esta medida va en contravía de la generación de ingresos por parte de uno de los tributos más importantes para los departamentos.

Los gobernadores dieron a conocer su posición en un documento dirigido a la opinión pública, en donde manifiestan entre otros aspectos, que el impuesto referido representa el 47 % de los ingresos tributarios departamentales y cumple una función esencial en la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte en las regiones, los cuales podrían verse gravemente afectados con la aplicación del decreto.

Los alcaldes de los municipios del Quindío alertaron por el recorte de recursos del sistema general de participaciones afectando sectores fundamentales como la educación, la salud, la cultura, el deporte y la administración pública, el alcalde de Génova afirmó que, de continuar esta tendencia, muchos municipios de sexta categoría desaparecerán por inviabilidad financiera

El mandatario del bello rincón Quindiano como es conocido Génova, Diego Fernando Sicua expresó “Como alcalde de un municipio de sexta categoría, manifiesto de manera respetuosa pero firme mi profunda preocupación por la grave situación fiscal y financiera que hoy enfrentan los municipios más pequeños del país.

La constante asignación de nuevas obligaciones sin la correspondiente financiación está llevando a nuestros municipios a una condición de inviabilidad. Actualmente, los recursos no alcanzan ni siquiera para garantizar el funcionamiento básico, mucho menos para realizar inversión social o cumplir de manera integral con la creciente carga normativa.

Esta situación se agrava con la reducción de las últimas doceavas del Sistema General de Participaciones (SGP), lo que ha impactado negativamente los ingresos municipales, afectando sectores fundamentales como la educación, la salud, la cultura, el deporte y la administración pública.

Adicionalmente, el incremento del salario mínimo en un 23% genera un fuerte impacto en los gastos de personal, elevando los presupuestos del Concejo Municipal, la Personería y demás dependencias, profundizando aún más la crisis financiera.

El panorama actual es lamentable y altamente preocupante. De continuar esta tendencia, muchos municipios de sexta categoría desaparecerán por inviabilidad financiera.

Por ello, hago un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las instancias competentes para que se revise el modelo de financiación territorial y se asignen recursos acordes a las responsabilidades que se imponen a los entes territoriales.

Preocupación en Armenia por casos de sicariato, en lo que va de esta semana, se han registrado tres homicidios

En el último caso fue asesinado Jerson Leandro Gutiérrez Puentes de 28 años de edad, en la noche del miércoles 14 de enero en la ciudad de Armenia.

Este hecho se presentó en el sector de la plazoleta en vía pública del barrio Los Quindos, momentos en que la víctima del ataque sicarial se encontraba departiendo junto a otras personas, y es lesionado por impactos de proyectil de arma de fuego por dos personas que se movilizaban en motocicleta.

Esta persona fue trasladada hasta el Hospital del sur, donde llegó sin signos vitales a causa de la gravedad de las lesiones; por otra parte, según la Policía, la víctima tenía antecedentes por los delitos de acceso carnal violento en el año 2023 y violencia intrafamiliar en el año 2024.

Como consecuencia del ataque sicarial resultaron lesionadas otras dos personas, un hombre de 25 años de edad con antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el año 2024 y una mujer de 18 años de edad, sin revestir mayor gravedad. Se conoció que estas acciones se habrían presentado por la comercialización de estupefacientes en el sector.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó “el tema ha sido lamentable para la ciudad, seguimos teniendo hechos vicariales relacionados con microtráfico, desde la alcaldía hemos prestado todo el apoyo y hemos hecho todas las estrategias para combatir esta clase de delitos que van muy de la mano con el tema de microtráfico.

Incluso ayer estaba estamos haciendo presencia muy cerca del lugar de los hechos, por lo cual nos desplazamos de inmediato hasta allá para tratar de con los mismos vecinos buscar una colaboración efectiva, como nos pasó en las colinas que usted lo acaba de mencionar.

Este hecho de Las Colinas también lamentable es sicarial, pero gracias a información de los mismos vecinos nos dieron la descripción de los presuntos autores y en el plan cazador de nuestra Policía Nacional se logró la captura, judicialización y se colocó a disposición de la fiscalía a los autores.

Entonces, son hechos que siguen siendo relacionados con microtráfico, lamentables, nosotros desde la alcaldía pues le enviamos el sentido pésame a las familias. Estamos acompañándolos de forma permanente con la seguridad de Armenia, seguimos aunando esfuerzos con la fiscalía para la judicialización de los responsables.

Estamos ejecutando el plan requisas, estuvimos en el barrio San José, Cueva del Humo, parte del Santa Fe hasta que nos dieron la alerta en los quindos y nos desplazamos, el trabajo en equipo es fundamental para la ciudad de Armenia. Sabemos que solos la alcaldía o solo la policía o si dejamos solo al ejército no van a lo lograr resultados efectivos.

La Policía del Quindío en un trabajo realizado por funcionarios de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, incautaron elementos pirotécnicos gracias al olfato de Canela.

Esta acción se realizó en una bodega de encomiendas ubicada en la calle 9 con carrera 17, barrio Galán en Armenia donde el canino da señal pasiva de sentado sobre una caja, lo cual alerta al guía procediendo a realizar la verificación.

Estos elementos eran procedentes de la ciudad de Bogotá con destino al municipio de Circasia, con un valor comercial de 1.000.000 de pesos aproximadamente; mencionados elementos fueron dejados a disposición de la secretaría de gobierno municipal para su destrucción.

La Policía Nacional en el marco de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia” y en ofensiva contra el crimen organizado, a través de la Seccional de Investigación Criminal en coordinación con la Fiscalía 8 local URI, capturó a 4 personas e incautó motocicletas modificadas en la capital quindiana.

Este hecho operativo se desarrolló mediante la ejecución de 01 diligencia de allanamiento en el barrio Bosques de la Cecilia, dejando como resultado la captura de cuatro hombres y la incautación de 6 motocicletas de más de 200 centímetros cúbicos, 3 placas para la misma, 3 licencias de tránsito (falsas), junto a 5 equipos celulares.

El grupo era liderado por alias “Pipiciego” de 32 años de edad, seguido de “El Caleño”, “Juan López” y “El Flaco” con edades que oscilan entre 24 a 32 años; por otra parte, se conoció que estas personas tenían antecedentes judiciales de falsedad marcaria, uso de documento falso, hurto calificado, receptación, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

El lugar de injerencia delincuencial eran los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, quienes trasladaban las motocicletas a viviendas subnormales para alterar los guarismos de identificación dando apariencia de legalidad para su comercialización.

Entre las motocicletas incautadas, tres de ellas registran antecedentes de hurto, una de ellas en diciembre del año 2025 en Tuluá – Valle del Cauca y las otras dos se encuentran en proceso de identificación, toda vez que los números de chasis y motor fueron borrados.

Es de resaltar que, al momento de la incautación de las motocicletas se hallaron herramientas y sustancias químicas para alterar las identificaciones, igualmente, formatos similares a los originales para traspaso ante la secretaría de tránsito.

Estas personas fueron dejadas a disposición de la fiscalía general de la Nación, donde les fueron imputados los delitos de falsedad marcaria, receptación y falsedad material en documento público, a quienes les fue otorgado medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Con la participación de los altos mandos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, así como delegados de Migración Colombia, la fiscalía general de la Nación y otras entidades clave del orden departamental, se desarrolló una nueva sesión del Comité de Orden Público del Quindío.

El espacio, presidido por el secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez Cotrino, tuvo como objetivo principal dirigir y coordinar las acciones en materia de seguridad y orden público para la vigencia 2026.

Durante la jornada se analizaron los principales desafíos que enfrenta el departamento y se avanzó en la definición de inversiones estratégicas orientadas a la prevención y control de los distintos flagelos que afectan a la región.

En el encuentro se destacó la importancia del trabajo articulado entre las autoridades civiles, militares y judiciales, como eje fundamental para fortalecer la convivencia ciudadana y garantizar la protección de la vida de los quindianos.

El municipio de Montenegro cerró 2025 con un balance favorable en materia de seguridad y movilidad

El alcalde de Montenegro, Gustavo Adolfo Pava Busch, entregó un balance favorable en materia de seguridad durante el inicio del año y la reciente temporada turística, destacando la llegada constante de visitantes y el buen comportamiento en los diferentes parques del municipio.

Según el mandatario, Montenegro cerró el balance con una reducción del 33 % en hechos delictivos frente a 2024, una cifra que, aseguró, refleja el trabajo articulado entre las autoridades y la confianza de la comunidad.

El mandatario reconoció que uno de los retos que están pendientes está relacionado con la movilidad y el tránsito, especialmente en los puntos críticos durante las horas donde hay mayor influencia.

“IDTQ no es capaz de responder a las necesidades que tenemos en nuestro municipio, nos hemos visto afectados en los puntos críticos durante las horas de mayor influencia, como las salidas del Parque del Café, Las Bailarinas, y otros sectores turísticos. No obstante, es un trabajo que nos queda para fortalecer este año”, agregó Pava Busch.

Por otra parte, afirmó que en materia de seguridad mantiene las acciones permanentes mediante el uso de cámaras de vigilancia y drones, así como controles constantes para atender riñas y situaciones propias de los fines de semana. “Hemos seguido dándole confianza a la comunidad”, señaló.

Hay polémica en el Quindío, porque subió 600 pesos el pasaje de bus entre los dos municipios más importantes de ese departamento Calarcá–Armenia, el alcalde de Calarcá solicitó a la Superintendencia de Transporte revisar este incremento

El alcalde de la villa del Cacique Sebastián Ramos a través de redes sociales manifestó su preocupación por estos incrementos afectan afecta a trabajadores, estudiantes y a toda la comunidad calarqueña y por eso la solicitud a la supertransporte.

La secretaria de Salud departamental lideró la mesa de trabajo con La Nueva EPS, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Regional, con el fin de buscar soluciones y la eliminación de barreras en la entrega de medicamentos en el Quindío.

Por parte de La Nueva EPS, se expuso que se está trabajando de manera ágil para encontrar un gestor farmacéutico óptimo, superar los impaces que provocó la salida de Colsubsidio, que no cumplió el tiempo de notificación previa para realizar el retiro, los trámites y otros factores han hecho que el proceso sea lento.

El llamado del Gobierno Departamental consiste en la conciliación, el trabajo conjunto, pero con un enfoque claro, una solución definitiva para que la entrega de medicamentos funcione en el departamento y subsanar esos perjuicios que se ha presentado para los usuarios.

La presencia de una guacamaya azul y amarilla (Ara ararauna) en el Quindío no corresponde a su hábitat natural.

Desde la CRQ reiteran que la fauna silvestre no es mascota y que la interacción, tenencia o comercialización de estas especies afecta su bienestar y pone en riesgo la biodiversidad.

Invitamos a la ciudadanía a abstenerse de alimentar, retener o interactuar con fauna silvestre y a denunciar cualquier hecho relacionado con tráfico ilegal de especies.

Un total de 3.217 personas que realizaron el trámite de su cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad en las diferentes sedes de la Registraduría en el departamento del Quindío no se han acercado a reclamar su documento.

De los documentos pendientes por reclamar, 2.144 son cédulas de ciudadanía y 1.073 son tarjetas de identidad. Los municipios del departamento del Quindío donde hay más documentos de identidad por reclamar son: Armenia con 1.821 documentos, Calarcá con 675, La Tebaida con 214, Montenegro con 207 y Quimbaya con 200.

Para reclamar el documento de identidad, los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría donde realizaron el trámite, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.

La Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado a los colombianos para que reclamen su documento de identidad, ya que es indispensable para realizar trámites, acceder a los servicios del Estado y en el caso de la cédula de ciudadanía, es el único documento válido para ejercer el derecho al voto.

Durante estos días de lluvias, Empresas Públicas de Armenia EPA hace un llamado preventivo a la ciudadanía para no arrojar basuras, residuos sólidos ni escombros en las calles, andenes y espacios públicos, ya que estos son arrastrados por el agua y pueden taponar las rejillas, sumideros y el sistema de alcantarillado.

El taponamiento de estas estructuras ocasiona encharcamientos, inundaciones, afectaciones a la movilidad y posibles daños a viviendas y establecimientos comerciales, generando riesgos para la seguridad y el bienestar de la comunidad. Además, estas situaciones dificultan la labor del personal operativo y retrasan la atención de los puntos críticos de la ciudad.

Con el juramento colectivo, la firma del acta de posesión y la entrega de credenciales, se cumplió el acto protocolario celebrado en el Concejo Municipal, en el que fueron posesionados los 23 nuevos consejeros municipales de juventud de Armenia, quienes ejercerán su labor durante el periodo 2026–2029.

En deportes, hoy hay fútbol en el estadio Centenario de Armenia, pero no del Deportes Quindío sino de la Liga Betplay Dimayor entre Deportivo Pereira y Llaneros, el partido a las 6y20 de la tarde será a puerta cerrada, así determinado por la comisión local de fútbol.