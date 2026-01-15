Así quedó el horario de rumba en Bucaramanga: discotecas tendrán una hora menos
La alcaldía restableció el decreto 34 de 2024 que había sido suspendido durante el mes de diciembre.
Alfonso Pinto Frattali, secretario del interior de Bucaramanga
03:01
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Bucaramanga, Santander
Desde el 13 enero, el decreto 34 de 2024 se reactivó, así lo confirmó la Secretaría del Interior de Bucaramanga a Caracol Radio. En este documento la alcaldía tenía fijado las 2:00 a.m. como la hora de cierre para establecimientos comerciales como bares, discotecas y tabernas.
Sin embargo, para el mes de diciembre se había modificado el horario, permitiendo la apertura de estos negocios hasta las 3:00 a.m., a excepción de las fechas especiales como 7, 24 y 31 de diciembre que estuvo hasta las 4:00 a.m.
Le puede interesar: H3N2: ¿Hay casos confirmados en Santander?
La medida era transitoria y tuvo vigencia hasta el pasado miércoles, por lo que desde ya y durante las próximas semanas, establecimientos con la actividad comercial enfocada en el entretenimiento, la recreación y el expendio de licores para consumo, deberán acatar el decreto.