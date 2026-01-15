Así quedó el horario de rumba en Bucaramanga: discotecas tendrán una hora menos

Bucaramanga, Santander

Desde el 13 enero, el decreto 34 de 2024 se reactivó, así lo confirmó la Secretaría del Interior de Bucaramanga a Caracol Radio. En este documento la alcaldía tenía fijado las 2:00 a.m. como la hora de cierre para establecimientos comerciales como bares, discotecas y tabernas.

Sin embargo, para el mes de diciembre se había modificado el horario, permitiendo la apertura de estos negocios hasta las 3:00 a.m., a excepción de las fechas especiales como 7, 24 y 31 de diciembre que estuvo hasta las 4:00 a.m.

Le puede interesar: H3N2: ¿Hay casos confirmados en Santander?

La medida era transitoria y tuvo vigencia hasta el pasado miércoles, por lo que desde ya y durante las próximas semanas, establecimientos con la actividad comercial enfocada en el entretenimiento, la recreación y el expendio de licores para consumo, deberán acatar el decreto.