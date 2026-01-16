Transbordo en puente La Limona entre Itagüí-Prado no tendrá cobre adicional, advierten autoridades
Desde hoy y hasta que se solucione el problema de estructura por el puente La Limona, solo transitan motocicletas entre Itagüí y San Antonio de Prado.
Valle de Aburrá
Las autoridades de Medellín e Itagüí siguen informando sobre alternativas a la problemática de movilidad en el sur del valle de Aburrá, donde el daño en el puente La Limona ha generado una considerable afectación a la comunidad. En un consenso, los alcaldes Federico Gutiérrez y Diego Torres decidieron que, por este lugar, durante la tarde del viernes, desde la 1 p.m. en adelante, solo el paso de motos.
Además, se informó que, el transbordo que deben hacer las personas para continuar su recorrido en el lugar del daño, las rutas de buses no pueden cobrar un valor adicional al pasaje que pagan normalmente.
“Con la empresa Solobus, logramos hacer transbordo con un solo pasaje a las personas que andan de San Antonio de Prado hacia Medellín y viceversa, de Medellín hacia el corrimiento de San Antonio de Prado. Solo tendrán que pagar un pasaje cuando haga cada uno de los transbordos. Una forma directa de mejorar la movilidad y el transporte público en esta emergencia”, manifestó Diego Torres, alcalde de Itagüí.
También recordó que la ruta para los carros particulares es la vía a Ditaires o por Chorritos-Bariloche, en donde estarán articuladas las secretarías de Movilidad de Medellín, Itagüí y La Estrella para agilizar el tráfico vehicular.