Transbordo en puente La Limona entre Itagüí-Prado no tendrá cobre adicional, advierten autoridades

Valle de Aburrá

Las autoridades de Medellín e Itagüí siguen informando sobre a lternativas a la problemática de movilidad en el sur del valle de Aburrá, donde el daño en el puente La Limona ha generado una considerable afectación a la comunidad. En un consenso, los alcaldes Federico Gutiérrez y Diego Torres decidieron que, por este lugar, durante la tarde del viernes, desde la 1 p.m. en adelante, solo el paso de motos.

Además, se informó que, el transbordo que deben hacer las personas para continuar su recorrido en el lugar del daño , las rutas de buses no pueden cobrar un valor adicional al pasaje que pagan normalmente.

“Con la empresa Solobus, logramos hacer transbordo con un solo pasaje a las personas que andan de San Antonio de Prado hacia Medellín y viceversa, de Medellín hacia el corrimiento de San Antonio de Prado. Solo tendrán que pagar un pasaje cuando haga cada uno de los transbordos. Una forma directa de mejorar la movilidad y el transporte público en esta emergencia”, manifestó Diego Torres, alcalde de Itagüí.

También recordó que la ruta para los carros particulares es la vía a Ditaires o por Chorritos-Bariloche, en donde estarán articuladas las secretarías de Movilidad de Medellín, Itagüí y La Estrella para agilizar el tráfico vehicular.