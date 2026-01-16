Puente de La Limona: emergencia por lluvias acelera obras para solución definitiva de movilidad

Valle de Aburrá

La fuerte temporada de lluvias que se registra en el Valle de Aburrá provocó una grave socavación en el puente de La Limona, infraestructura ubicada en el límite entre el municipio de Itagüí y el corregimiento de San Antonio de Prado. La situación obligó al cierre total del paso y generó un fuerte colapso de movilidad, especialmente durante la jornada de ayer, afectando a miles de ciudadanos de ambos territorios.

Según el mandatario, la emergencia se originó por las intensas precipitaciones, que ocasionaron la desestabilización del terreno y el colapso de una tubería de EPM en la base del puente, específicamente del lado correspondiente a la jurisdicción de Itagüí. Como medida preventiva, se ordenó el cierre total del puente para salvaguardar la vida de peatones y conductores.

Los mandatarios locales mantienen comunicación permanente para coordinar acciones técnicas, de movilidad y de seguridad, mientras los organismos de tránsito de los tres municipios trabajan de manera conjunta para mitigar el impacto vial.

“Como hay una socavación, justamente en la parte de la base del puente, en una de las calzadas, es importante también diseñar unos trabajos para que en menos de una semana se habilite completamente la otra calzada y retornemos, por lo menos a la normalidad de cómo venía funcionando”, explicó el Alcalde de Medellín, Federico Gutierréz.

De forma paralela, iniciará la demolición de los predios ya adquiridos para el desarrollo de la obra definitiva, que contempla la desaparición del actual puente de La Limona y la construcción de un nuevo proyecto vial con viaducto, ampliación de calzadas y generación de espacio público.

Según el Alcalde de Medellín, la prioridad, es garantizar la seguridad de las personas y restablecer de manera progresiva la movilidad, mientras avanzan las obras que darán una solución definitiva a este punto crítico del sur del Valle de Aburrá.