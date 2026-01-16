Tierra natal de Yeison Jiménez realizará homenaje póstumo al artista

La corporación Yeison Jiménez anunció en un comunicado, que los restos del artista serán trasladados a Manzanares Caldas el próximo lunes (19 de enero), para un nuevo homenaje en su tierra natal.

Ese día, se programó una caravana desde el sector Chochalito de la vereda La Esmeralda, a las 10:00 a.m. , para que sus seguidores le puedan dar el último adiós.

Al mediodía se celebrará una eucaristía pública en el parque principal. La alcaldía del Municipio de Manzanares, de anunciará en sus canales oficiales, los eventos de homenaje que se le realizarán al artista.

Así mismo, alertaron a los fanáticos a no difundir información sin antes verificar ya que dichas actualizaciones se estarán comunicando a través de las cuentas oficiales de Yeison Jiménez en redes sociales.

El cantante, nacido en Manzanares, Caldas, siempre se mostró fiel a sus raíces al llevar en alto la bandera campesina y compartir al lado de su familia.