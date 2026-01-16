Presentador Jimmy Kimmel le ofrece uno de sus premios a Donald Trump si retira al ICE de Minnesota

El presentador y comediante estadounidense, Jimmy Kimmel, bromeó este jueves en una de las secciones de su programa, Jimmy Kimmel Live!, con una sugerencia bastante particular para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: ofrecerle uno de sus premios a cambio de retirar al ICE de Minnesota, luego del asesinato de Renée Nicole Good en esa ciudad.

Este ofrecimiento surge después de que Trump se reunió este miércoles en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en donde le entregó al mandatario estadounidense la medalla del Nobel de la Paz.

La oferta de Jimmy Kimmel a Trump

Luego de bromear con ese encuentro entre ambos, le hizo una oferta que, según el comediante, “le resultara difícil rechazar”. “Si acepta retirar a ICE de Minneapolis y devolverlos a las fronteras, donde pertenecen, estoy dispuesto a ofrecerle uno de los siguientes trofeos con los que he sido galardonado a lo largo de los años.”

Posteriormente reveló una mesa con diversos galardones, entre esos, un premio Emmy y un Soul Train, diciéndole que “la decisión es suya”. “Yo mismo entregaré cualquiera de esos premios, o incluso todos, en el Despacho Oval a cambio de que dejen en paz a la gente de Minneapolis”.