Caso Renee Good: ¿Estadounidenses quieren abolir el ICE? Esto dicen diferentes encuestas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, más conocido como el ICE, fue una agencia creada por el presidente George W. Bush en el año 2002 como parte de la Ley de Seguridad Nacional, luego de los atentados a las torres gemelas realizados en el año 2001.

Esta entidad, que tiene como objetivo el hacer cumplir las leyes de inmigración y participar en la expulsión de inmigrantes indocumentados del país, tomó relevancia con la segunda llegada de Donald Trump al poder del país norteamericano, pues desde ese punto, se aumentó el presupuesto y la misión de la entidad.

Sin embargo, desde la llegada de Trump al poder, se han evidenciado polémicas en repetidas ocasiones relacionadas con redadas y abusos de poder que, en algunos casos, han resultado en muertes de diferentes personas, tanto de migrantes como de ciudadanos estadounidenses.

Caso Renee Nicole Good

El incidente más reciente, y uno de los que ha tenido más relevancia, fue el asesinato de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, quien fue asesinada por un agente del ICE, tras intentar evadir los controles de una operación contra la migración irregular en Minneapolis. Hechos que desataron una gran ola de protestas en territorio de Estados Unidos.

Posteriormente a este hecho, diferentes medios como TheEconomist y YouGov, realizaron encuestas a ciudadanos estadounidenses, referentes a la percepción que tienen de la agencia ICE y los diferentes operativos que se han realizado desde hace varios meses en contra de los migrantes indocumentados. Arrojando unos resultados muy coherentes con las manifestaciones que actualmente se evidencian.

Resultados de las encuestas

Según el estudio, una gran parte de la población, cerca del 73% de los encuestados, aseguraron que los oficiales que hagan parte de las operaciones y tengan la potestad de realizar detenciones, deberían portar un uniforme distintivo, y el 56%, establecieron que se les debería prohibir el uso de mascaras.

Por otro lado, una de las cifras más significativas que arrojaron las encuestas, es que cerca del 49% de los encuestados establecieron que tienen una percepción negativa del ICE, manifestando que les genera muy poca seguridad la presencia de esta organización, y que, por el contrario, aumenta la sensación de inseguridad.

Con relación a esto, el 50% de las personas consultadas aseguraron que no estaban de acuerdo con el asesinato de Renee Nicole Good, mientras que el 30% dijeron estar de acuerdo y el 20% restante, no tener certeza de las razones detrás de los hechos.

Declaraciones de Donald Trump

Mientras tanto, la administración de Donald Trump ha respaldado el actuar de los agentes del ICE, pues, por parte del presidente, estableció que Renee Good fue irrespetuosa con las autoridades al intentar arrollar al oficial, y, por tanto, el actuar del integrante del ICE fue resultado de su defensa personal.

