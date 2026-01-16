Precio del café para HOY 16 de enero 2026: así cierra la semana el valor de la carga, según FNC

La Federación Nacional de Cafeteros es la entidad que diariamente publica los precios del grano en Bogotá y las principales ciudades del país. Este informe permite que los cafeteros tengan una garantía de compra respecto al valor base calculado con la cotización de cierre de la bolsa.

Sin embargo, de acuerdo con el comportamiento del dólar los últimos días, los exportadores del sector agropecuario ya comenzaron a sentir efectos adversos, en especial los cafeteros, bananeros y floricultores.

Germán Bahamón por medio de redes sociales, advirtió que la revaluación del peso afecta directamente a los cafeteros: solo por efecto cambiario, cada carga de café ha perdido entre $500.000 y $550.000 frente a lo que habría recibido el productor hace un año.

Esto llega en un momento complejo para el sector, ya que reduce el margen de rentabilidad, es decir, con menor capacidad para cubrir los costos del día a día, invertir en cultivo o enfrentar imprevistos.

Precio del café para HOY 16 de enero en Colombia

De acuerdo con el informe de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la pastilla para este viernes 16 de enero es de 2,636,000 COP, lo que representa una baja con respecto al día anterior.

En este orden de ideas, el total de la pastilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

De acuerdo con Investing, los precios futuros del café en dólares son de 355.10, lo que representaría una disminución del -0.84%

Valor del café en Colombia: así cotiza en diferentes ciudades del país

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades: