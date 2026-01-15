Precio del café HOY, 15 de enero, en dólares y peso colombiano: valor de carga oficial, según FNC

El café es uno de los productos que más se comercializan en Colombia, siendo el grano más reconocido a nivel mundial por su gran producción y sabor.

La Federación Nacional de Cafeteros es la entidad encargada de publicar el reporte diario del precio del grano en Bogotá y diferentes ciudades del país.

Este informe ofrece a los cafeteros del país una garantía de compra con respecto al precio base calculado con la cotización de cierre de la bolsa, la tasa de cambio del día y el diferencial para el café colombiano.

Precio del café HOY 15 de enero de 2026

Teniendo en cuenta que la Federación Nacional de Cafeteros es la encargada de publicar los valores de la carga diarios, para este jueves 15 de enero el precio del café por referencia de 125 KG de pergamino seco FR 94 es de 2,659,000 COP, lo que representa un aumento con respecto al valor del día anterior.

Por otro lado, el precio de la pastilla del pergamino continúa en $10.000 pesos colombianos y el precio del grano al futuro se establece en 358,80 dólares por carga.

Precio del café para hoy en Colombia: así cotiza en las ciudades del país

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades: