Nuevo homicidio en Valledupar: sicarios asesinan a miembro de la comunidad LGTBI

Labores de levantamiento del cadáver por parte del CTI de la Fiscalía, en ataque armado contra hijo de 'La Gata'./ Foto: Caracol Radio

La violencia vuelve a sacudir la ciudad de Valledupar y, con ello, la preocupación entre los habitantes y las organizaciones sociales. En la tarde del jueves 15 de enero, un hombre identificado como Alejandro Martínez Leal, de 31 años, fue asesinado a tiros por sicarios en el barrio La Nevada.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 5:15 p. m. en la intersección de la carrera 48 con calle 6. Según el reporte oficial, un sujeto que se movilizaba en motocicleta se acercó a Martínez Leal y le disparó en dos oportunidades.

Las autoridades confirmaron que uno de los proyectiles alcanzó la espalda y el otro el rostro de la víctima, causándole heridas que comprometieron sus órganos vitales de manera inmediata. A pesar de que fue auxiliado por vecinos y trasladado de urgencia al Hospital Eduardo Arredondo Daza, ingresó sin signos vitales.

Este homicidio ha generado conmoción especialmente dentro de la comunidad LGTBI, dado que la víctima era un miembro activo de este colectivo.

Este es ya el quinto homicidio registrado en el 2026, un indicador que genera preocupación entre habitantes y autoridades locales.