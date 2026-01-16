Juzgado denunció a directivo del Inpec porque habría autorizado salida de ‘Pesebre’ al ‘tarimazo’

AME7727. MEDELLÍN (COLOMBIA), 21/06/2025.- Fotografía cedida este sábado por la Presidencia de Colombia de su mandatario Gustavo Petro, hablando durante un acto publico en Medellín (Colombia). Petro afirmó que espera participar como "ciudadano del común" en la asamblea nacional constituyente que quiere convocar pues él ya no será mandatario del país cuando eso pueda suceder. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

Medellín

Un juzgado de Medellín formuló una denuncia penal contra el entonces director de Custodia y Vigilancia del Inpec, el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria , por presuntamente autorizar de manera irregular la salida de Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, para participar en el polémico ‘tarimazo’ del presidente Gustavo Petro en la capital antioqueña.

La decisión fue tomada por el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, que concluyó que el funcionario habría usurpado funciones judiciales al permitir el traslado del cabecilla criminal desde la cárcel de Itagüí hasta el Centro Administrativo La Alpujarra, el 21 de junio de 2025, sin contar con una autorización judicial.

Resolución habría sido expedida de forma irregular

Según el despacho judicial, Ramírez Sanabria habría expedido de manera ilícita la resolución con la que autorizó la salida de alias “Carlos Pesebre”, pese a que solo un juez puede permitir el traslado de personas privadas de la libertad.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla calificó los hechos como de gravedad, al considerar que se utilizó a un condenado con fines políticos y se violó de forma consciente la ley.

“Resulta que bajo ese marco de la paz total el presidente Gustavo Francisco y la reinita Isabel Zuleta creen que pueden pasar por encima de la autoridad y ahí tiene la compuesta de copias le vamos a exigir a la Fiscalía General de la Nación para que esta investigación se adelante y se establezca la responsabilidad penal”, indicó la concejal.

Ante estos hechos, el Juzgado 13 compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, que deberá investigar la posible comisión de los delitos de fuga de presos y falsedad en documento público, en el marco de lo ocurrido durante el denominado ‘tarimazo’.

Otras investigaciones por el ‘tarimazo’

Este nuevo proceso se suma a las investigaciones que actualmente avanzan en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que ya abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro.

De manera paralela, cursa una demanda ante el Consejo de Estado que busca la pérdida de investidura de la senadora Isabel Zuleta, por su presunta participación en los hechos relacionados con este evento.