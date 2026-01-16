Gobernador de Boyacá advierte millonarias pérdidas por aumento del IVA al aguardiente, pide diálogo

El gobernador Carlos Amaya anunció que el próximo lunes se reunirá con el ministro de Hacienda para buscar cambios al decreto.

Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, advirtió que el aumento del IVA al aguardiente tendría un fuerte impacto en las finanzas del departamento y en el consumo de este licor tradicional, por lo que insistió en la necesidad de abrir un diálogo con el Gobierno Nacional para modificar el decreto de emergencia.

“El aumento del IVA del 5 % al 19 % es claramente inconveniente para los departamentos, porque el aguardiente es el licor que producimos en las regiones y el que consume la mayoría de la gente”, aseguró.

Amaya explicó que, aunque en Boyacá actualmente se registra un buen nivel de ventas, un incremento tan alto en el impuesto reduciría de manera considerable el consumo. “La mayoría de los colombianos no tiene salario mínimo ni grandes ingresos. Si se sube el IVA de esta manera, se va a afectar directamente la posibilidad de que una familia normal pueda comprar aguardiente”, señaló.

Según las proyecciones de la Gobernación, el departamento dejaría de recibir cerca de 34 mil millones de pesos en comparación con el año anterior. “El año pasado recaudamos cerca de 55 mil millones, que fue un año atípico. Aun así, este año tendríamos que ir a la Asamblea a proponer una reducción presupuestal de alrededor de 13 mil millones de pesos”, afirmó el gobernador. Además, indicó que con el aumento del impuesto al consumo Boyacá tendría que girarle a la Nación cerca de 42 mil millones de pesos, en lugar de recibir recursos.

El gobernador confirmó que ya sostuvo conversaciones con el ministro de Hacienda y que se acordó una reunión para buscar una salida concertada. “El camino es el diálogo. Yo me declaro inconforme con esta medida y espero que podamos encontrar una solución que no obligue a los departamentos a reducir su presupuesto ni a transferir recursos a la Nación”, dijo.

Amaya también propuso que se mantenga el IVA del 19 % para licores de alto costo como el whisky, la ginebra o la champaña, pero que el aguardiente continúe con una tarifa baja. “El aguardiente genera empleo aquí, en nuestras regiones, mientras que el whisky genera empleo en otros países. Hay que defender lo nuestro”, concluyó.