Dos personas fueron asesinadas en ataques sicariales en Cúcuta

Cúcuta

En las últimas horas, un hombre y una mujer fueron asesinados en la ciudad de Cúcuta en medio de hechos sicariales registrados en distintos puntos de la capital nortesantandereana.

El primer crimen ocurrió en horas de la noche del jueves 15 de enero, en el sector del Malecón. De acuerdo con información preliminar, una mujer identificada como Linda Vanessa Acuña Moreno, de 23 años, fue asesinada tras recibir cuatro impactos de bala.

La víctima se encontraba en un establecimiento ubicado frente a la avenida Libertadores con calle 15A, cuando un sujeto que se movilizaba en motocicleta la llamó por su nombre en repetidas ocasiones. Al girar, fue atacada a disparos. El sicario huyó del lugar, mientras que la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

Una hora después, en un parque del barrio Circunvalación, fue asesinado Gerard Alexander Navarro Caballero, de 20 años. Según se conoció, el joven se encontraba en compañía de varios amigos cuando un sujeto armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones, para luego huir con rumbo desconocido.

Por el momento, ambos homicidios son materia de investigación por parte de la Brigada Interinstitucional de Homicidios, que adelanta la recolección de elementos probatorios para esclarecer los hechos y dar con los responsables.