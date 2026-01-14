Frustran ataque de las disidencias Farc en el norte del Cauca

Tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un artefacto explosivo improvisado con el que, al parecer, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ pretendían perpetrar un ataque terrorista en el norte del Cauca.

De acuerdo con el secretario de gobierno de Caloto, Cristián Camilo Cuenca, los hechos se registraron a un costado de la vía Nacional que conecta a los municipios de Caloto y Santander de Quilichao.

Información preliminar señala que en el lugar la estructura Dagoberto Ramos instaló una poderosa carga detonante y que la alerta oportuna de viajeros y transportadores permitió la ubicación del dispositivo.

Técnicos antiexplosivos del Ejército realizaron la destrucción controlada del artefacto. “No se reportaron heridos tras la detonación controlada ni afectación a la infraestructura vial”, dijo el secretario.

Las autoridades, además realizaron labores de verificación para descartar la presencia de más explosivos en la zona y reforzaron la seguridad en el municipio.