Compulsan copias contra juez que ordenó libertad condicional a “El Gatico”

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico compulsó copias contra la juez Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, quien concedió el beneficio de libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, más conocido como ‘El Gatico’.

El proceso está relacionado con el fallo emitido el 29 de diciembre que benefició al hijo de la exempresaria del chance, Enilce Lopez, condenado a 29 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir, en el marco del asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido en febrero de 2005.

La Comisión de Disciplina Judicial recordó que Alfonso López fue capturado por la Policía Nacional en 2012, “por lo que, a la fecha, solo ha cumplido 14 años de la pena impuesta”.

Aunque la decisión judicial que le otorgó la libertad condicional se sustentó en presuntos argumentos de buen comportamiento, arraigo familiar, trabajo y estudio en prisión, “la Comisión Seccional de Disciplina Judicial considera que existen méritos suficientes para revisar la actuación de la funcionaria judicial”.

Por esta razón, la presidenta de la Seccional Atlántico ordenó compulsar copias para que se investigue disciplinariamente la conducta de la jueza y el caso sea sometido a reparto en la primera instancia disciplinaria.