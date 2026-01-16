Bienestar emocional y familiar: el impacto de Tejiendo Hogares en empresas de la ciudad Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

La iniciativa ha contado con la participación de más de 120 empresas de distintos sectores económicos de la ciudad, capacitando a un total de 5.905 personas en Medellín y se han desarrollado 365 encuentros orientados a reconocer la incidencia de las dinámicas familiares en el desempeño, la convivencia y el clima organizacional en los lugares de trabajo.

A través de talleres en gestión emocional, liderazgo con propósito, prevención del abuso sexual infantil y fortalecimiento de las relaciones familiares, el programa acompaña a madres, padres y cuidadores en el desarrollo de habilidades emocionales, relacionales y de liderazgo, con impacto tanto en el ámbito laboral como en el familiar.

La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, destacó que estas actividades trascienden el concepto de capacitación tradicional. “Más que capacitaciones, son espacios de encuentro, escucha y reflexión que transforman la manera como nos relacionamos, tanto en el trabajo como en el hogar”, señaló.

Desde el sector empresarial, la experiencia también ha sido valorada positivamente. Ana María Ramírez Mejía, directora de Innovación de la Cacharrería Bombay, afirmó que el programa permitió al equipo alinearse en medio de procesos de cambio y adquirir herramientas para mejorar las relaciones internas y el liderazgo organizacional.

Las jornadas de Tejiendo Hogares han llegado a empresas del sector social, la construcción, la moda, supermercados, el sector salud y otros ámbitos productivos, ampliando el alcance del programa en la ciudad.