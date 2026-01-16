Antioquia mantiene habilitada su red vial este fin de semana con 19 frentes activos de atención

Antioquia

La Gobernación de Antioquia reportó que todas las vías a cargo del departamento se encuentran habilitadas para la movilidad durante este fin de semana, pese a las lluvias que se han presentado en varias subregiones.

El balance incluye 19 frentes activos con maquinaria amarilla, enfocados en la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimiento preventivo.

Según informó el secretario de Infraestructura Física, Luis Horacio Gallón Arango, los trabajos se desarrollan de manera simultánea en corredores estratégicos del suroeste, occidente, oriente, nordeste, Magdalena Medio, Urabá, norte y el área metropolitana, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de tránsito y evitar cierres prolongados.

Suroeste y Occidente antioqueño

En el suroeste, los frentes se concentran en vías como El Cinco–Venecia, Remolino–Hispania–Puerto Boy–Andes–Jardín y Betulia–Urrao. En el occidente, la atención se mantiene en el Alto del Chuscal–Armenia–Titiribí, mientras que en el oriente continúan las labores en el corredor Granada–El Chocó–San Carlos.

Magdalena Medio y Nordeste

También se reportan intervenciones en el Magdalena Medio, en el tramo La Y–Yondó; en el área metropolitana, entre Barbosa y Concepción; y en el nordeste, en la vía El Mango–Amalfi, además de puntos críticos como Uramita–Peque, Bocas del Río en Turbo y Puente Linda–Puerto Venus.

Gallón Arango explicó que, además de los frentes visibles de maquinaria, el departamento cuenta con nueve contratos de atención inmediata, listos para responder ante cualquier incidente que se presente en la red vial departamental.

“Con toda tranquilidad podemos decir que las vías a cargo del departamento están habilitadas para que los ciudadanos se desplacen hacia las subregiones este fin de semana”, señaló el funcionario.

No obstante, desde la Secretaría de Infraestructura se reiteró el llamado a los conductores a transitar con precaución, evitar desplazamientos durante lluvias intensas o en horarios nocturnos, respetar las señales de tránsito y acatar las indicaciones de las autoridades.

En caso de emergencia, se recomienda comunicarse con la línea 123 y consultar el estado de las vías a través de los canales oficiales de la Gobernación y del Invías para corredores nacionales.