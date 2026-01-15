Teo LB, Nanpa Básico y Mañas Ru - Fino lanzan “Breve Detalle”, un rap convertido en amor

El rap colombiano sigue evolucionando y demostrando que la vulnerabilidad también es fuerza. Así lo confirma “Breve Detalle”, el nuevo sencillo de Teo LB junto a Nanpa Básico y Mañas Ru - Fino, tres artistas que han hecho de la sinceridad su bandera.

Este lanzamiento es más que música: es una confesión sin filtros. La canción narra cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo, incluso en medio de la dureza del barrio y las apariencias. Con versos cargados de deseo, nostalgia y honestidad, “Breve Detalle” se mueve entre lo romántico y lo callejero, exaltando a esa persona rebelde pero decente, imperfecta pero irresistible.

La unión de estos tres referentes del rap no es casualidad. Comparten una visión artística donde expresar lo que se siente es un acto de coraje. El resultado es una pieza íntima y honesta, pensada para quienes aman sin fachadas y sin miedo al qué dirán. “Amar también es valentía” no es solo una frase, es el mensaje central de este tema: reconocer que sentir, extrañar y desear también es resistir.

Con el respaldo del sello Zeni Records y la distribución de Warner Music Latina, esta colaboración promete convertirse en un himno para quienes viven el amor sin filtros. Disponible en todas las plataformas digitales, “Breve Detalle” reafirma que el rap colombiano sigue siendo un espacio para la autenticidad y la emoción.