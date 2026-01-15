Se dispara la venta de vehículos eléctricos e híbridos en el país: récord histórico en 2025

El mercado de vehículos eléctricos e híbridos cerró 2025 con cifras históricas en Colombia. Dicho aumento reflejó un cambio en las preferencias de los compradores y consolidó un año récord en ventas de este tipo de vehículos, de acuerdo con el más reciente informe de Fenalco y Andi elaborado con la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Lea también: Cómo calcular el impuesto de vehículos en Bogotá: Monto que pagarían con avalúo de 50 y 60 millones

Según el reporte, entre enero y diciembre de 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos nuevos, lo que representa un aumento del 115 % frente a 2024. Esta cifra indica que las ventas de vehículos eléctricos aumentaron más del doble en un solo año, un comportamiento que evidencia una aceleración del interés por este tipo de tecnología en el país.

En el segmento de vehículos híbridos, las matrículas alcanzaron las 67.899 unidades en 2025, con un aumento del 59 %, con respecto al año anterior. Aunque el porcentaje es menor al de los eléctricos, el volumen total muestra que los híbridos continúan siendo la opción más adoptada por los compradores, al combinar motores eléctricos, de combustión y requerir menos cambios en hábitos de uso.

El comportamiento fue especialmente fuerte en el cierre del año. Durante diciembre de 2025, se registraron 3.234 vehículos eléctricos, un 67 % más que en diciembre de 2024, lo que equivale al 11 % del total de vehículos vendidos en ese mes. De igual manera, los vehículos híbridos sumaron 8.381 matrículas, con un crecimiento del 49,5 %, y representaron el 28 % del mercado mensual.

Le puede interesar: Estas son las 10 marcas de carros con mayores ventas en Colombia 2025: una se incrementó 354,2 %

Por tipo de vehículo, los SUV, los automóviles y las pick-ups concentraron el mayor número de matrículas tanto en eléctricos como en híbridos, una señal clara de que la transición hacia la movilidad sostenible dejó de ser un fenómeno exclusivo de autos pequeños o de uso urbano. Y, en cuanto a las marcas, el liderazgo en vehículos eléctricos estuvo en manos de BYD, Chery, GAC, Volvo y Chevrolet, mientras que en híbridos se destacaron Suzuki, Mazda, Renault, Kia y Hyundai.

Las ciudades de Villavicencio, Manizales y Rionegro registraron los mayores aumentos en vehículos eléctricos durante diciembre, mientras que Cartago, Sincelejo y Tunja lideraron el crecimiento en híbridos. Este comportamiento indica que la adopción de estas tecnologías ya no se concentra únicamente en las grandes capitales, sino que avanza hacia ciudades intermedias.