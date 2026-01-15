Santander registra aumento en el pago del impuesto vehicular al inicio de 2026

Bucaramanga

La Gobernación de Santander reportó un balance positivo en el recaudo del impuesto vehicular durante las primeras semanas de la vigencia 2026. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda Departamental, hasta el 14 de enero se han realizado 15.656 pagos, cifra que representa un incremento del 47 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El director de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Santander, Petter Alexander Trujillo Vega, explicó que la liquidación del impuesto vehicular se realizó con base en las tablas de avalúos oficiales emitidas por el Ministerio de Transporte, las cuales determinan el valor a pagar según las características y el avalúo comercial de cada vehículo.

En cuanto al calendario tributario, la Gobernación estableció como fecha límite el 30 de junio de 2026 para que los propietarios de vehículos automotores matriculados en Santander realicen el pago sin incurrir en sanciones ni intereses. A partir del 1 de julio, quienes no hayan cumplido con esta obligación deberán asumir recargos, cuya sanción mínima será de 262.000 pesos, aunque el valor final puede variar de acuerdo con el avalúo del vehículo.

Desde la administración departamental también se destacó que, durante la vigencia 2025, se registró un aumento cercano a 80.000 matrículas iniciales y traslados de cuentas, resultado de las campañas de sensibilización adelantadas para fortalecer la cultura de pago.

Las autoridades reiteraron la invitación a los contribuyentes a cumplir oportunamente con este impuesto, recordando que estos recursos son fundamentales para el desarrollo, la inversión y la gestión del departamento de Santander.