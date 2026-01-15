Joven de 19 años fue asesinado en vía pública de Floridablanca, Santander

Bucaramanga

En el municipio de Floridablanca en Santander, un nuevo hecho sicarial interrumpió la tranquilidad de sus ciudadanos en este inicio de año. Un joven de 19 años fue asesinado con arma de fuego en el barrio La Cumbre, cuando se desplazaba a pie por una vía pública del sector.

La víctima fue identificada como Juan Diego Acelas Anaya, conocido con el alias de “Pachín”, quien fue atacado hacia las 8:08 de la noche en la carrera 3E, 26A-19, de este popular barrio del municipio florideño.

En el relato de los hechos, las autoridades señalaron que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron y el parrillero le disparó en repetidas ocasiones por la espalda antes de huir del lugar.

El joven recibió tres impactos de bala y debido a la gravedad de las heridas, falleció en el sitio de los hechos.

El caso es investigado como un sicariato por un presunto ajuste de cuentas. Un familiar de la víctima manifestó que días antes había recibido amenazas por parte de una banda conocida como “Los Primos”, al parecer por disputas relacionadas con el expendio de sustancias alucinógenas.

En el lugar que se presentó el crimen las autoridades hallaron un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 38 en la pretina de la pantaloneta, así como varias bolsas con marihuana y un teléfono celular. En el lugar también fue recolectado un proyectil calibre 9 milímetros.

Juan Diego Acelas registraba cuatro anotaciones judiciales como indiciado por delitos como hurto calificado, lesiones personales agravadas, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes. Además, en noviembre de 2025 había recuperado su libertad tras permanecer en una correccional de menores en Medellín.