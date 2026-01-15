Samacá avanza en la modernización de acueductos rurales con inversión millonaria

Con un avance del 80 % y una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos, el municipio de Samacá avanza en la intervención de 18 acueductos veredales, beneficiando a cerca de 10.000 habitantes de la zona rural.

El alcalde Wilson Castiblanco explicó que el programa “Agua para la Vida” busca garantizar agua potable segura. «...Estamos optimizando plantas de tratamiento, redes, tanques y capacitando a más de 35 operarios para asegurar la calidad del servicio...», señaló.

Ampliar

Según el mandatario, las obras de los 18 acueductos actuales estarán listas en aproximadamente un mes, y este año se intervendrán 10 más. «...Nuestra meta es alcanzar casi el 90 % de cobertura y eliminar el riesgo en todos los sistemas...», afirmó.

Acueducto Samacá Boyacá Ampliar

El proyecto busca mejorar la salud pública y prevenir enfermedades gastrointestinales, impactando positivamente la calidad de vida de más de 20.000 habitantes del municipio.