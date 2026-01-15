Recorte presupuestal pondría en riesgo la seguridad del Congreso y vendrían despidos

Caracol Radio conoció una carta en la que se advierte una grave crisis de recursos en el Senado de la República de cara a 2026. El documento está firmado por Astrid Salamanca, directora administrativa de esa corporación, y está dirigida al presidente del Senado, Lidio García.

De no resolverse el faltante presupuestal antes del inicio de la ley de garantías, el próximo 31 de enero, el Senado tendría que no renovar el contrato de cerca de 70 contratistas y, aún más grave, se vería comprometida la seguridad del Capitolio Nacional y la operación de la Policía.

Según el documento, al Senado le hacen falta al menos 143 mil millones de pesos para garantizar servicios como detectores de metales, sistemas de prevención de incendios, talanqueras, licencias de software, entre otros.

Ahora, el Senado ya elevó una solicitud urgente al Gobierno Nacional para que se giren esos recursos o, en su defecto, se autorice un diversificar la plata del rubro de inversión, pues toda está amarrada a un proyecto de desplazamientos.

Entre las personas que quedarían sin contrato, advierten que hay 41 en condición de discapacidad, así como integrantes de la fuerza pública y personas desmovilizadas que sufrieron lesiones en el marco del conflicto armado.

La falta de recursos tiene que ver con que el Senado había solicitado 203 mil millones de pesos para el presupuesto de inversión de 2026, pero en el decreto solo se le asignaron 60 mil millones.

Y sería más grave porque aseguran que los gastos del Senado aumentarán en 2026 en un 5,1 % por el IPC de 2025 y cerca de 23 % por el incremento del salario mínimo, sin que exista un aumento presupuestal que permita cubrir esos mayores costos.