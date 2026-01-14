¿Subió o bajó? Precio del café HOY 14 de enero en Colombia: Valor carga oficial, según FNC

Precio del café HOY 16 de junio en Colombia: valor oficial de la carga en pesos y dólares, según FNC

El café es uno de los productos fundamentales para Colombia, ya que representa un fuerte económico para el país por la gran cantidad de producción y exportación, además, de ser mundialmente conocido.

Por esta razón, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) se ha encargado durante varios años de ser la entidad oficial del control de este sector.

De acuerdo con la Organización Mundial del Café, los precios del grano durante el mes de diciembre de 2025, tuvieron una caída del 7.8%, una tendencia que se mantuvo desde meses atrás.

Por otro lado, el gerente general de la Federación Nacional de Cafetero, Fedecafé, advirtió que la apreciación del peso impacta en el sector y genera pérdidas para los productores de hasta $550.000 por carga exportada.

En el último año el peso colombiano se ha apreciado con fuerza: pasamos de COP $4.409 por dólar a comienzos de enero de 2025, a alrededor de COP $3.663 el 13 de enero de 2026. Es una apreciación cercana al 16,9%.



Para muchos esto suena a una “buena noticia”. Pero para un país… — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) January 14, 2026

Lea también: Precio del dólar en Colombia HOY 14 de enero: cotización alcanzó su nivel más bajo

Precio del Café HOY en Colombia

Para este miércoles 14 e enero, el informe de la FNC indicó que el valor interno de referencia del café por referencia de carga de 125 KG de pergamino seco FR 94 es de 2,638,000 COP, lo que representa un aumento con respecto al valor del día anterior.

Sin embargo, a pesar de la caída, el precio de la pastilla del pergamino continúa en $10.000 pesos colombianos. Y el futuro del grano a futuro se establecieron en $355,70 dólares por carga.

Le recomendamos: ¿Cómo estará la economía de Colombia en 2026? ONU revela proyecciones del PIB para los próximos años

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades

Teniendo en cuenta que la Federación Nacional de Cafeteros es la encargada de publicar el informe diario, dentro de esta lista también se incluye el precio de las cargas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 14 de enero son: