¿Subió o bajó? Precio del café HOY 14 de enero en Colombia: Valor carga oficial, según FNC
Conozca aquí el precio del café HOY en Bogotá y las principales ciudades del país. Este es su valor en pesos y dólares:
El café es uno de los productos fundamentales para Colombia, ya que representa un fuerte económico para el país por la gran cantidad de producción y exportación, además, de ser mundialmente conocido.
Por esta razón, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) se ha encargado durante varios años de ser la entidad oficial del control de este sector.
De acuerdo con la Organización Mundial del Café, los precios del grano durante el mes de diciembre de 2025, tuvieron una caída del 7.8%, una tendencia que se mantuvo desde meses atrás.
Por otro lado, el gerente general de la Federación Nacional de Cafetero, Fedecafé, advirtió que la apreciación del peso impacta en el sector y genera pérdidas para los productores de hasta $550.000 por carga exportada.
Lea también: Precio del dólar en Colombia HOY 14 de enero: cotización alcanzó su nivel más bajo
Precio del Café HOY en Colombia
Para este miércoles 14 e enero, el informe de la FNC indicó que el valor interno de referencia del café por referencia de carga de 125 KG de pergamino seco FR 94 es de 2,638,000 COP, lo que representa un aumento con respecto al valor del día anterior.
Sin embargo, a pesar de la caída, el precio de la pastilla del pergamino continúa en $10.000 pesos colombianos. Y el futuro del grano a futuro se establecieron en $355,70 dólares por carga.
Le recomendamos: ¿Cómo estará la economía de Colombia en 2026? ONU revela proyecciones del PIB para los próximos años
Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades
Teniendo en cuenta que la Federación Nacional de Cafeteros es la encargada de publicar el informe diario, dentro de esta lista también se incluye el precio de las cargas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 14 de enero son:
- Armenia: Carga: 2,638,500 // Kilo: 21,108 // ARROBA: 263,850
- Bogotá: Carga: 2,638,500 // Kilo: 21,108 // ARROBA: 263,850
- Bucaramanga: Carga: 2,636,875 // Kilo: 21,108 // ARROBA: 263,850
- Buga: Carga: 2,639,250 // Kilo: 21,108 // ARROBA: 263,850
- Chinchiná: Carga: 2,638,375 // Kilo: 21,107 // ARROBA: 263,838
- Cúcuta: Carga: 2,638,375 // Kilo: 21,091 // ARROBA: 263,638
- Ibagué: Carga: 2,637,625 // Kilo: 21,101 // ARROBA: 263,763
- Manizales: Carga: 2,638,375 // Kilo: 21,108 // ARROBA: 263,850
- Medellín: Carga: 2,637,625 // Kilo: 21,101 // ARROBA: 263,763
- Neiva: Carga: 2,636,750 // Kilo: 21,094 // ARROBA: 263,675
- Pamploma: Carga: 2,636,500 // Kilo: 21,092 // ARROBA: 263,650
- Pasto: Carga: 2,638,500 // Kilo: 21,092 // ARROBA: 263,650
- Pereira: Carga: 2,638,375 // Kilo: 21,108 // ARROBA: 263,850
- Popayán: Carga: 2,638,625 // Kilo: 21,107 // ARROBA: 263,863
- Santa Marta: Carga: 2,640,125// Kilo: 21,121 // ARROBA: 264,013
- Valledupar: Carga: 2,637,750 // Kilo: 21,102 // ARROBA: 263,775