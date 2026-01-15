Por riesgos estructurales, trasladarán estudiantes del Colegio Veinte de Julio de Cali

La Secretaría de Educación tiene prevista una reunión de concertación con la comunidad educativa para definir la ruta a seguir. Foto: Getty Images. / JOAQUIN SARMIENTO

Cali

El supuesto cierre total de una de las cuatro sedes del Colegio Técnico Industrial Veinte de Julio de Cali por riesgos estructurales, generó protestas y preocupación entre estudiantes, padres de familia y docentes, quienes ven con incertidumbre el inicio del calendario académico previsto para el próximo 26 de enero.

La comunidad educativa encendió las alertas por el impacto que tendría en la continuidad de las clases y en el proceso formativo de los alumnos.

Frente a esta situación, la secretaria de Educación distrital, Sara Rodas, descartó que esté contemplado el cierre total de la institución y aclaró que el plantel presenta una zona específica con riesgos estructurales, ubicada cerca de la ribera del río Cali.

“Tenemos un fallo que fue hace aproximadamente 13 años sobre el que no se ha tomado una decisión y un fallo de una tutela del mes de diciembre que nos convoca a tomar una decisión como Secretaría de Educación Distrital con el propósito de preservar la vida de los estudiantes que hacen parte de esta sede educativa” señaló.

La funcionaria explicó que, como parte del proceso, se adelantarán visitas técnicas para identificar las áreas de uso restringido y definir el traslado temporal de alrededor de 120 estudiantes de grado 10 y 11 a otras sedes de la misma institución.

“Hay unas zonas que son las restringidas, las que están en la ribera del río, unas aulas que están a menos de 30 metros de la ribera del río Cali. Allí es donde se presenta el riesgo y sobre esas aulas es que debemos tomar decisión frente a dónde estarán esos estudiantes”, agregó.

La Secretaría tiene prevista una reunión de concertación con la comunidad educativa para definir la ruta a seguir y anunció que, a más tardar el 20 de enero se comunicará oficialmente la decisión definitiva.