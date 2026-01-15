“Parecía decidida a no recibir ayuda”: comandante que rescató a Zulma Guzmán en río Támesis, Londres

Se conocen más detalles del rescate de Zulma Guzmán, la colombiana detenida en el Reino Unido por presuntamente envenenar a dos menores de edad en Bogotá, ocurrido en el río Támesis de Londres.

En un blog, el comandante James Anthony, quien rescató a Guzmán del gélido río el pasado 16 de diciembre, señaló con tono sorpresivo que la colombiana “estaba bastante ansiosa por no ser rescatada”. “Si bien no esperamos abrazos y besos cuando alguien es rescatado”, escribió Anthony, le llamó la atención que pareciera tan decidida a no recibir ayuda.

Tras la atención habitual y una manta abrigada, la mujer fue entregada a la ambulancia de Londres en un muelle de Chelsea’, en el oeste de la capital británica, escribió Anthony

Al momento del rescate, el comandante del río Támesis no sabía de quién se trataba. No fue sino hasta el día siguiente que el rescatista supo que la mujer era objeto de una búsqueda internacional por asesinato. “Después de que un amigo policía nos reenviara el enlace de un periódico, descubrimos que la víctima, procedente de Colombia, era objeto de una búsqueda internacional por asesinato.”, señaló Anthony.

El británico es parte de un equipo de rescate de cuatro personas que trabajan para la organización sin fines de lucro de la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas.

Anthony bromea que le ganó la carrera a la Interpol en localizar a la presunta asesina de dos menores colombianas con frambuesas contaminadas con talio: “se puede superar a la Interpol, pero nunca al bote salvavidas de Chiswick”.