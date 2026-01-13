El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caso Zulma Guzmán podría tardarse hasta 8 meses en Londres: próxima audiencia será el 9 de febrero

La extradición de Zulma Guzmán desde el Reino Unido a Colombia podría durar meses. La presunta responsable del envenenamiento con talio de las menores Inés de Bedout y Emilia Forero se presentó el lunes a través de una audiencia virtual en la Corte de Magistrados de Westminster.

En esa diligencia, un magistrado evaluó su situación jurídica y determinará el rumbo que tomará el proceso de extradición solicitado por Colombia. Además, ya fue fijada otra diligencia para el 9 de febrero.

En la audiencia preliminar, Guzmán se negó a ser extraditada de forma voluntaria por lo que se abre un procedimiento más largo con varias comparecencias y la posibilidad de recursos o apelaciones por parte de la defensa, de acuerdo con fuentes judiciales.

Guzmán permanece privada de la libertad desde su captura y mientras se resuelve su situación, continuará bajo custodia en una prisión cerca de Londres.

Tras su detención el pasado 6 de enero fue enviada a la cárcel femenina HMP Bronzefield, la más grande de Europa con más de 550 prisioneras en Ashford, Surrey, al suroeste de Londres. Las prisiones de categoría B son para prisioneros para quienes no son necesarias las más altas condiciones de seguridad, pero a quienes debe hacerse muy difícil su escape.

