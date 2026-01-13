Actualidad

Caso Zulma Guzmán podría tardarse hasta 8 meses en Londres: próxima audiencia será el 9 de febrero

Zulma Guzmán compareció de manera virtual a su primera audiencia luego de ser detenida en Londres.

Caso Zulma Guzmán podría tardarse hasta 8 meses en Londres: próxima audiencia será el 9 de febrero

Caso Zulma Guzmán podría tardarse hasta 8 meses en Londres: próxima audiencia será el 9 de febrero

00:32

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Zulma Guzmán se encuentra en Reino Unido

Marcela Gutiérrez

La extradición de Zulma Guzmán desde el Reino Unido a Colombia podría durar meses. La presunta responsable del envenenamiento con talio de las menores Inés de Bedout y Emilia Forero se presentó el lunes a través de una audiencia virtual en la Corte de Magistrados de Westminster.

Vea aquí: Zulma Guzmán, detenida en Reino Unido por presunto envenenamiento a menores con talio en Bogotá

En esa diligencia, un magistrado evaluó su situación jurídica y determinará el rumbo que tomará el proceso de extradición solicitado por Colombia. Además, ya fue fijada otra diligencia para el 9 de febrero.

En la audiencia preliminar, Guzmán se negó a ser extraditada de forma voluntaria por lo que se abre un procedimiento más largo con varias comparecencias y la posibilidad de recursos o apelaciones por parte de la defensa, de acuerdo con fuentes judiciales.

Guzmán permanece privada de la libertad desde su captura y mientras se resuelve su situación, continuará bajo custodia en una prisión cerca de Londres.

Tras su detención el pasado 6 de enero fue enviada a la cárcel femenina HMP Bronzefield, la más grande de Europa con más de 550 prisioneras en Ashford, Surrey, al suroeste de Londres. Las prisiones de categoría B son para prisioneros para quienes no son necesarias las más altas condiciones de seguridad, pero a quienes debe hacerse muy difícil su escape.

Escuche la noticia completa aquí:

Caso Zulma Guzmán podría tardarse hasta 8 meses en Londres: próxima audiencia será el 9 de febrero

00:32

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad