Cámaras trampa registran nuevo apareamiento de oso de anteojos en el sur del Huila

Neiva

El acontecimiento, obtenido mediante cámaras trampa, tiene un alto valor científico y ambiental, al confirmar la presencia activa de la especie en estado silvestre. Este es el tercer evento de cópula documentado en la región, lo que evidencia la importancia ecológica del territorio.

El registro fue logrado durante jornadas de seguimiento a fauna silvestre desarrolladas por el grupo de monitoreo Serankwa, con el respaldo de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM. Para esta labor se utilizaron cámaras trampa, una herramienta no invasiva que permite obtener información sin alterar el comportamiento natural de los animales.

Según Katherine Arenas, bióloga, explico que “Integrantes del grupo Serankwa explicaron que el apareamiento fue registrado entre dos individuos que habitan de manera permanente en el territorio y que han sido monitoreados desde 2018. El evento se presentó dentro del Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos–Puracé, un espacio estratégico para la conectividad de los ecosistemas andinos”.

Las autoridades ambientales señalaron que los registros de cópula se han dado entre diferentes individuos, lo que sugiere una dinámica reproductiva activa y un adecuado intercambio genético. Este comportamiento confirma la viabilidad poblacional del oso andino en el Huila.