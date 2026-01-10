Reportan nuevos avistamientos de oso andino en zonas rurales de Boyacá

Avistamientos recientes de oso andino fueron reportados por comunidades de distintos municipios de Boyacá durante las últimas semanas, lo que ha encendido las alertas de las autoridades ambientales sobre la importancia de proteger los corredores ecológicos. El 5 de enero, habitantes de la vereda El Venado, en Paipa, informaron sobre la presencia de una osa adulta acompañada de un ejemplar juvenil, registro que quedó documentado en un video compartido en redes sociales. Días antes, el 18 de diciembre, se recibieron imágenes similares desde el municipio de Miraflores, donde fueron observados dos osos jóvenes.

De acuerdo con la autoridad ambiental, Corpoboyacá, estos registros son relevantes porque evidencian procesos de reproducción y desplazamiento de la especie en la región. «Esta información es muy importante porque nos indica que los osos andinos en este corredor se están reproduciendo», explicó Claudia Rivera, Bióloga de la Corporación, quien señaló que los avistamientos frecuentes en diciembre y enero pueden estar relacionados con el comportamiento exploratorio de los ejemplares juveniles. Según indicó, la fragmentación de los bosques facilita que los animales se acerquen a zonas habitadas.

«Es súper importante conservar los corredores de bosque porque ellos necesitan áreas muy grandes para su alimentación», afirmó la funcionaria, al tiempo que recordó que estos ecosistemas cumplen un papel clave en la regulación del agua y otros servicios ambientales.

FOTO | CORPOBOYACÁ Ampliar

Finalmente, la autoridad ambiental hizo un llamado a la comunidad para actuar con precaución ante posibles encuentros con esta especie. «La recomendación es mantener la distancia, no perseguirlos, no alterar su hábitat y mantener alejados a los perros», señaló. La funcionaria recordó que el oso andino es una especie protegida por la ley colombiana y una de las más representativas de la biodiversidad del país, por lo que su conservación depende en gran medida del comportamiento responsable de las comunidades que comparten su territorio.