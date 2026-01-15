6AM W6AM W

“No sabemos quién recibió Pegasus, ni si existe o no”: Jorge Lemus

Jorge Lemus, director saliente del DNI, aseguró que aún no saben si Pegasus está activo o no.

09:03

Jorge Lemus. Foto: DNI

Uno de los cambios del gabinete ministerial tiene que ver con la salida de Jorge Lemus, quien sale de la dirección Nacional de Inteligencia y aterriza en la Unidad de Información y Análisis financiero.

Su nueva labor será perseguir el lavado de activos por parte de los narcotraficantes en Colombia, como se lo habría recomendado el presidente Gustavo Petro cuando lo ratificó en su labor, que ya venía desempeñando en calidad de encargado desde octubre de 2025, tras la renuncia de Luis Eduardo Llinás.

Noticia en desarrollo.

