Marcela Meléndez es la nueva directora de Fedesarrollo

El Consejo Directivo de Fedesarrollo designó este jueves 15 de enero a Marcela Meléndez como nueva directora, en reemplazo de Luis Fernando Mejía, a partir del próximo 15 de febrero.

Marcela Meléndez es economista de la Universidad de los Andes, cuenta con una Maestría en Administración Pública y Privada (MPPM) de la Yale School of Management y un Ph.D. en Economía de la Universidad de Yale.

El centro de pensamiento aseguró que desde noviembre de 2023 se ha desempeñado como Economista jefe Adjunta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y como Asesora Senior de la Oficina del Economista Jefe para la región en la misma entidad.

“A lo largo de su trayectoria profesional, ha ocupado destacados cargos a nivel nacional e internacional, entre ellos, Economista jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), socia directora de la firma Econestudio y profesora de cátedra de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes”, puntualizó.

En Fedesarrollo, fue Subdirectora entre 2004 y 2006 e Investigadora Senior entre 2007 y 2009.

“Su amplia trayectoria y sus publicaciones académicas en el diseño y la evaluación de políticas públicas, así como en temas de política de competencia y regulación de servicios de infraestructura, constituyen una sólida garantía para continuar fortaleciendo y enriqueciendo la labor de este importante centro de pensamiento”, remató la entidad en un comunicado.

Este es el comunicado de Fedesarrollo: