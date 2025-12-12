Briceño denuncia que Jorge Iván Ospina recibió $34 mil dólares por embajada palestina sin ejercer
El concejal por el Centro Democrático, Daniel Briceño aseguró que el saliente embajador Jorge Iván Ospina debe devolver pagos por cargo en Palestina al que nunca viajó
05:12
En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el concejal Daniel Briceño abordó la situación el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina y su fallido nombramiento como embajador en Palestina, una embajada recién creada por el gobierno del presidente Gustavo Petro a inicios de este año. Briceño explicó que Ospina no pudo posesionarse en el cargo debido a la imposibilidad de trasladarse a territorio palestino, lo que resultó en que “nunca saliera de Cali y no pudiera ejercer el cargo”.
A pesar de no haber asumido sus funciones, Jorge Iván Ospina recibió una suma de aproximadamente 34.000 mil dólares, lo que equivale a unos 130 millones de pesos. Estos fondos, según Briceño, están documentados tanto por derecho de petición como en el plan de transparencia del Ministerio de Hacienda, y fueron destinados para gastos de trasteo.
