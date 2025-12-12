Briceño denuncia que Jorge Iván Ospina recibió $34 mil dólares por embajada palestina sin ejercer

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el concejal Daniel Briceño abordó la situación el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina y su fallido nombramiento como embajador en Palestina, una embajada recién creada por el gobierno del presidente Gustavo Petro a inicios de este año. Briceño explicó que Ospina no pudo posesionarse en el cargo debido a la imposibilidad de trasladarse a territorio palestino, lo que resultó en que “nunca saliera de Cali y no pudiera ejercer el cargo”.

A pesar de no haber asumido sus funciones, Jorge Iván Ospina recibió una suma de aproximadamente 34.000 mil dólares, lo que equivale a unos 130 millones de pesos. Estos fondos, según Briceño, están documentados tanto por derecho de petición como en el plan de transparencia del Ministerio de Hacienda, y fueron destinados para gastos de trasteo.

Noticia en desarrollo