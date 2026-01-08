Escuelas Inteligentes: así avanza la educación digital en Medellín y los retos que persisten

Medellín, Antioquia

La formación en habilidades digitales comienza a consolidarse como una línea estructural dentro de la educación pública de Medellín, aunque su alcance aún es parcial frente al tamaño del sistema educativo oficial.

Durante 2025, más de 7.000 estudiantes participaron en procesos relacionados con programación, robótica, inteligencia artificial y pensamiento computacional, según informó la Secretaría de Educación.

La estrategia se implementa actualmente en 29 instituciones educativas oficiales, desde preescolar hasta grado 11, lo que representa un avance en la incorporación temprana de competencias digitales, pero también deja en evidencia el desafío de escalar estos procesos a más colegios y garantizar su permanencia en el tiempo.

“Seguimos impulsando la formación en habilidades digitales y consolidando la apuesta por las escuelas inteligentes. Este año más de 7.000 estudiantes participaron en procesos enfocados a programación, robótica, inteligencia artificial y pensamiento computacional”, señaló la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

El modelo se apoya en alianzas con actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación como Ruta N, universidades y cooperantes nacionales e internacionales, lo que ha permitido desarrollar cursos, semilleros y procesos de actualización docente.

Sin embargo, la dependencia de estos convenios plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la oferta y su expansión a zonas con mayores brechas educativas.

Además de los componentes tecnológicos, los programas incluyen creación de contenidos digitales y habilidades para la vida, en línea con la visión de “Escuela Inteligente”, que busca integrar tecnología, ciencia y humanidades.

El reto, según expertos en educación, no solo está en formar talento digital, sino en lograr que estas iniciativas se traduzcan en mejores trayectorias educativas y laborales para estudiantes de contextos más vulnerables.