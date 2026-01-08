Floridablanca alista el regreso a clases desde el 19 de enero con matrículas abiertas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Floridablanca se prepara para el inicio del calendario escolar el próximo 19 de enero, con la apertura de sus 16 colegios oficiales y una matrícula proyectada cercana a los 28 mil estudiantes para 2026.

El secretario de Educación de Floridablanca, Diego Jaimes, informó que actualmente el municipio registra cerca de 23 mil estudiantes matriculados, y que la expectativa es mantener cifras similares a las del año anterior.

“Esperamos mantener la misma matrícula del año pasado, que fue cercana a los 28 mil estudiantes”, señaló.

Jaimes explicó que el sistema educativo local cuenta con la capacidad para atender un aumento en la demanda.

“Si aumentan las solicitudes de matrícula, tenemos capacidad de docentes y de infraestructura para atender hasta 30 mil estudiantes en nuestras 57 sedes”, afirmó.

El funcionario recordó que el proceso de matrículas continuará a partir del martes 13 de enero, tanto de manera virtual, a través de las páginas web de las instituciones educativas, como de forma presencial en los colegios.

“No queremos que ningún niño, niña o adolescente de Floridablanca se quede sin estudiar. Desde la próxima semana estarán abiertas las sedes con docentes, directivos y administrativos”, indicó.

Además, confirmó que desde el primer día del calendario escolar estarán garantizados los apoyos para los estudiantes.

“Tenemos asegurada la entrega del Plan de Alimentación Escolar desde el día uno y el transporte escolar para el 100 % de los estudiantes del sector rural que lo requieran”, explicó.

Finalmente, el secretario señaló que la meta para este año es fortalecer la calidad educativa en el municipio. “Esperamos que sea un año exitoso y que Floridablanca continúe destacándose a nivel nacional por su calidad educativa”, concluyó.