¡Vuelve y juega! Jhon Durán será investigado por conducta antideportiva en el Fenerbahce: esto pasó

Jhon Durán se consagró campeón de la Supercopa de Turquía con el Fenerbahce / Getty Images / NurPhoto

¡El delantero colombiano causó problemas en el fútbol turco! El pasado sábado 10 de enero, Jhon Jáder Durán se consagró campeón por primera vez con el Fenerbahce tras ganar la Supercopa de Turquía. El equipo de Domenico Tedesco venció 2-0 al Galatasary, equipo en el que milita Dávinson Sánchez, gracias a las anotaciones de Mattéo Guendouzi (28′) y Jayden Oosterwolde (48′).

Le puede interesar: Video: Jhon Jáder Durán inició el año marcando gol con Fenerbahce en la victoria ante el Samsunspor

Los jugadores del Fenerbahce celebraron el triunfo tanto en el terreno de juego como junto a su afición, que asistió al estadio Olímpico Atatürk, ubicado en la ciudad de Estambul. Posteriormente, los festejos continuaron en los camerinos, aunque durante la celebración se incumplió una de las normas establecidas.

Adınla, takımınla, taraftarınla en büyük sensin KANARYA! pic.twitter.com/LK4SzQ4gis — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026

¿Qué regla incumplió Jhon Durán?

El episodio tuvo lugar en medio de la celebración, momento en el que varios futbolistas del Fenerbahce, incluido Durán, al parecer incumplieron el estatuto del fútbol turco al protagonizar acciones catalogadas como “conducta antideportiva”, caso que ya se encuentra en revisión por el Comité Disciplinario de la Federación.

No obstante, una de esas acciones no está permitida en el fútbol turco, razón por la cual el comportamiento del jugador colombiano fue remitido de inmediato al Comité Disciplinario.

Lea también: Mateo Cassierra sería el reemplazo de Jhon Jader Durán en Fenerbahce: números de cada uno

“Se ha decidido remitir al Fenerbahce Club al Comité Disciplinario, al igual que al jugador Jhon Jáder Durán Palacios, sin ninguna medida cautelar; esto, de conformidad con el Artículo 36 del Reglamento Disciplinario de Fútbol, por ‘conducta antideportiva’ en su publicación en redes sociales después del partido contra Galatasaray el sábado 10 de enero de 2026”,

Pero la situación no terminó ahí, ya que otro futbolista del Fenerbahce también quedó bajo investigación por su conducta durante los festejos de la Supercopa de Turquía.

“También se remite al jugador del Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde, al Comité Disciplinario sin ninguna medida cautelar, de conformidad con el Artículo 41 del reglamento, por ‘comportamiento insultante’ en su publicación en redes sociales después del partido”.