Inflación no se explica solo con que no ha subido el precio del pollo: economista cuestiona a Petro

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros sobre la estabilidad de los precios de los alimentos, como pollo, frutas, pescados, en Corabastos, generaron debate entre analistas económicos. Para Wilson Tovar, jefe de investigaciones de Acciones y Valores, ese argumento no refleja la realidad que enfrentan los consumidores.

Según explicó, el hecho de tomar como referencia exclusiva los precios de la central mayorista de Bogotá, como el del pollo, desconoce que la mayoría de los colombianos compran sus alimentos en tiendas de barrio o supermercados. Desde esa perspectiva, se tiene que tener en cuenta que los productos acumulan costos adicionales que terminan trasladándose al precio final.

“La inflación del consumidor se compone de distintas canastas, no solo de alimentos”, afirmó Tovar, quien agregó que hay que tener en cuenta factores como transporte, salud, vivienda, servicios públicos, entre otros.

Desde esta perspectiva, Tovar explicó que el transporte es uno de los más relevantes debido a que el precio del diésel ha aumentado cerca de 16 % en el último año, lo que encarece el traslado de alimentos desde Corabastos hasta los puntos de venta. Ese incremento, aunque no se vea en la central de abastos, sí impacta directamente el bolsillo del consumidor.

Afirmar que no habrá inflación porque el kilo de alas de pollo se mantiene estable en Corabastos resulta, según Tovar, en una visión parcial. Incluso cuando un precio mayorista no cambia, los costos intermedios de combustibles, salarios y logística, generan presiones inflacionarias que se sienten en el día a día de las familias.

Este enfoque cobra relevancia en un contexto en el que el país empieza a reflejar los efectos del aumento salarial y de otros ajustes económicos que aún no se ven completamente en las estadísticas oficiales.

El debate sobre el precio de los alimentos y la inflación a raíz del incremento del salario mínimo revela una discusión de fondo: la economía de los hogares no se mide solo en Corabastos. Costos como el transporte y los salarios ya están empujando los precios en tiendas y supermercados, lo que refuerza la advertencia de los expertos sobre una inflación que va más allá de un solo producto y que será clave en el panorama económico colombiano de los próximos meses.

Escuche la entrevista completa aquí: