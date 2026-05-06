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06 may 2026 Actualizado 17:11

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“Si no les gusta, húndanla, pero no huyan”: agarrón Juvinao-Benavides por reforma al ICETEX

Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde y Alberto Benavides, senador del Pacto Histórico, debatieron en 6AM W sobre el proyecto de reforma al ICETEX

Entrevista a Catherine Juvinao y Alberto Benavides sobre el debate de reforma al Icetex

Entrevista a Catherine Juvinao y Alberto Benavides sobre el debate de reforma al Icetex

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Laura Duarte@laurad_duarte

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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