Petro defendió incremento del salario mínimo en 23%: “¿De dónde sacan que sube los precios?”

En la alocución presidencial del presidente Gustavo Petro este 14 de enero, la primera del año 2026, el mandatario defendió el incremento del 23% decretado para el salario mínimo, ante las demandas con las que intentan tumbar el aumento.

Este pronunciamiento ocurrió después de que el juez tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negara una medida cautelar solicitada por el exmagistrado Alejandro Linares mediante una acción de tutela, la cual buscaba suspender el decreto 1469 que estableció el aumento del 23% en el salario mínimo para 2026.

Lo anterior significa que, por ahora, sigue en firme el incremento en el salario mínimo mientras se estudia la acción de tutela.

Por otro lado, el pasado 13 de enero se definió que el magistrado Carlos Camargo Assis será el encargado de estudiar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a finales de 2025.

Como magistrado ponente, Camargo tendrá la responsabilidad de analizar el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. Entre sus primeras tareas está determinar si existen las condiciones jurídicas para ordenar la suspensión provisional del decreto mientras la Corte adopta una decisión de fondo.

