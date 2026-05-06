Christophe Cotteret, director del documental “Disunited Nations” (Naciones Desunidas), pasó por los micrófonos de 6AMW para hablar de las crisis políticas que están afrontando las Naciones Unidas al reconocer la posibilidad de un genocidio en Gaza.

¿Las Naciones Unidas sirven para contener casos de genocidio?

“Las Naciones Unidas no pueden hacer nada si esos países no son los que se encargan de proteger el orden mundial que ellos mismos crearon, lo que hay que preguntarse es qué pueden o dejan de hacer los países que crearon las Naciones Unidas”, afirmó.

¿El problema de las Naciones Unidas puede ser de liderazgo?

“El gran problema con las Naciones Unidas es que son las herederas de una época, donde existían colonias, donde la Asamblea General era mucho más pequeña, pero ya hoy en día eso no funciona así. La asamblea general es muy diversa, pero las Naciones Unidas o han llegado ha darse el verdadero proceso de democratización, hay que descolonizar las Naciones Unidas, y por ende esta situación nada tiene que ver con el secretario general, sino que tiene que ver con el organismo mismo, tiene que revisarse para demostrar que es un organismo plural en donde todos pues tienen un verdadero peso democrático”, afirmó.