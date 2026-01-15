Comerciante cesarense fue asesinado en zona rural de Cúcuta

Cúcuta

Manuel Téllez Durán fue asesinado la noche del miércoles 14 de enero en el barrio El Porvenir de Cúcuta, en la vía que conduce al corregimiento de San Faustino.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue atacada a disparos y su cuerpo quedó a un costado de una carretera oscura y poco transitada. Varios transeúntes dieron aviso de inmediato a las autoridades; sin embargo, por motivos de seguridad, estas no hicieron presencia en la zona durante la noche.

Fue hasta la mañana del jueves cuando una funeraria llegó al lugar y realizó el traslado del cuerpo hasta la sede de Medicina Legal, donde se le practicó la inspección técnica correspondiente.

La Policía Metropolitana de Cúcuta asumió la investigación para esclarecer los móviles del crimen y las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Téllez Durán, de quien se conoció que, al parecer, era comerciante y oriundo del municipio de Pailitas, Cesar. Por ahora, no se tienen más detalles sobre los responsables.